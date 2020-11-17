У Британії знайшли ймовірного 'нульового пацієнта' з COVID-19

67-річний каменяр Брайан Стодлі може бути одним з перших хворих COVID-19 жителів Британії.

Як пише Daily Mail, сам Стодлі вважає, що заразився коронавірусом за кілька місяців до перших офіційних випадків захворювання в Китаї у грудні минулого року. Він розповів, що подорожував в Римі у вересні 2019 року. Після повернення, потрапив до лікарні з високою температурою, кашлем і задишкою.

Пізніше захворіли всі члени його сім'ї. Стодлі був прикутий до ліжка декілька тижнів і в госпіталі його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Тоді загадкова недуга збила лікарів з пантелику. Тепер стало ясно, що симптоми були схожі з симптомами коронавірусу.

Тоді 67-річного каменяра перевірили на наявність різних хвороб і вірусів, але все тести були негативними.

"Я думав, що вмираю. Мені здавалося, що я майже вмираю, було так погано. Я не міг дихати самостійно, і мені здавалося, що з мене витягли кожен дюйм енергії", – розповів чоловік.

Його старша дочка, 44-річна Емма, сказала, що через кілька тижнів у неї з'явилися аналогічні симптоми, і вона відчула себе так, ніби її "збив потяг".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з перших хворих в США Грегг Гарфілд втратив через COVID-19 вісім пальців.