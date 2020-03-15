У Великобританії ухвалили рішення посадити всіх літніх людей старше 70 років на домашній карантин через брак обладнання для боротьби з коронавірусом.

Планами уряду поділився міністр охорони здоров'я Сполученого королівства Метт Хенкок, передає Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, пенсіонерам старше 70 років буде запропоновано самоізолюватися, навіть якщо у них немає симптомів, щоб зупинити поширення хвороби і захистити найбільш вразливу категорію в суспільстві.

У Британії зібралися ізолювати всіх пенсіонерів старше 70 років через коронавірус

Такий карантин може тривати до 4 місяців, проте дату його введення не озвучують. Аналогічні заходи будуть застосовані до всіх членів сім'ї тих, хто вже заразився.

"Ми не хочемо робити це занадто рано, бо, очевидно, це нелегко витримати, але найближчими тижнями пролунає порада "Залишайтеся вдома", – заявив чиновник.

Тим часом уряд звернувся із закликом до виробників зокрема і зброї, що не відносяться до охорони здоров'я, у Великобританії, аби попросити їх втрутитися і виготовити життєво важливі вентилятори для лікування коронавірусу

Хенкок пояснив такі заходи тим, що наразі медична служба налічує близько 5000 машин, але їй знадобиться "набагато більше", бо це "головна річ", необхідна для лікування коронавірусу.

У Британії не вистачає вентиляторів для лікування коронавірусу 24 канал

Проте він не зміг гарантувати, що кожен, хто потребує вентилятора, матиме доступ до нього. "В галузі охорони здоров'я ми не можемо нічого обіцяти, але зробимо все можливе, щоб уберегти людські життя", – наголосив міністр.

Також він заявив, що операційні зали Національної служби охорони здоров'я будуть перетворені на відділення для лікування коронавірусу, і багато операцій за вибором будуть скасовані.

Міністр розкритикував людей, які даремно сіють паніку, сказавши всім покупцям "поводитися відповідально", бо міністри впевнені в належному забезпеченні населення продуктами харчування і в майбутньому.

"Заходи, які ми вживаємо, заходи, на які ми розраховуємо – дуже і дуже важливі, і вони порушать звичайне життя майже всіх у цій країні для боротьби з цим вірусом", – продовжив прем'єр.

Зазначимо, у Великобританії вже 1140 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Загинула 21 особа.

Раніше британський уряд підрахував, що цілих 10 000 сіб, ймовірно, вже заразилися цим вірусом, і Хенкок сказав, що зараз ця кількість, мабуть, буде "трохи вищою".

Додамо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон минулого тижня оголосив, що будь-хто, хто має постійний кашель чи лихоманку, повинен самостійно ізолюватися протягом семи днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група британських вчених заявила, що вакцина від коронавірусу COVID-2019 перебуває на межі розробки. Вона дала перший успішний результат у випробуваннях на мишах.

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