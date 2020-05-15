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16 травня • оновлено в 03:20
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У Британії заявили про прорив із вакциною проти COVID-19: не дає інфекції проникнути в легені

13.5т
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У Великобританії заявили про позитивні результати випробування вакцини від COVID-19 на мавпах.

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Про це повідомила команда Оксфордського університету, передає DailyMail. Згідно з їхнім звітом, через 28 днів після вакцинації приматів організми всіх тварин виробили антитіла до COVID-19 і змогли перебороти вірус.

Найважливішим аспектом, зазначають учені, було те, що вірус встиг проникнути глибоко в легені мавп, що часто призводить до летального результату. Але вакцина змогла впоратися з цим, і згодом COVID-19 не міг заразити тварин. Проте поки не можна стверджувати, що в людського організму буде настільки ж гарна реакція.

У Великобританії заявили про позитивні результати випробування вакцини від COVID-19 на мавпах

У Великобританії заявили про позитивні результати випробування вакцини від COVID-19 на мавпах

Епідеміолог Стівен Еванс заявив, що результати дуже хороші, і зазначив, що у вакцинованих приматів не було ніяких ознак імунного захворювання, яке виявлялося після застосування вакцин від інших коронавірусів.

"Це була проблема, яку ми в теорії очікували побачити, але вона не проявилася, і це дарує надію", – заявив він.

До слова, в Оксфордському університеті вже розпочали випробування вакцини на людях, і результати будуть відомі через кілька місяців. Вакцину перевірять на 510 особах у віці від 18 до 55 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецька фармацевтична компанія CureVac отримала позитивні результати тесту вакцини від COVID-19 на доклінічній стадії дослідження.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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