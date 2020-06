У Британії запідозрили масову помилку з тестами на СOVID-19

Тисячі британців, які самостійно перевірили у себе наявність коронавірусу (COVID-19) експрестестами, могли отримати помилковий результат.

Як пише Dаily Mail, експерти побоюються, що самоперевірки на вірус менш точні, тому що вони робляться коротшими мазками. Як стверджують фахівці, тести для професійного використання вводяться глибше в ніс і горло.

Тому, за словами вчених, зразки низької якості можуть підвищити ризик помилкових результатів на наявність коронавірусу. Так, за їхніми словами, до 30% тестів дають помилково негативні результати, а це означає, що число позитивних випадків може бути недооцінено тисячами.

До того ж експерти побоюються, що більшість хибних негативних показників може бути результатом тестів, які британці роблять собі самі (а це понад 60 тисяч на день).

Як пише видання, дослідження показало, що частота позитивних обстежень на коронавірус була значно вищою, якщо пацієнт перебував під наглядом медичного працівника. Без спостереження третину позитивних випадків не виявлено.

Британський доктор, експерт з інфекційних захворювань легень в Університеті Бата Ендрю Престон, підтвердив: щоб отримати більш точний результат, мазок потрібно брати глибоко в носі.

"Чим глибше в носоглотку, тим краще він підхоплює вірус. Я багато працюю з кашлюком, і ми схиляємо голову людини назад. Невдалим мазком ми вважаємо, якщо в людини не засльозилися очі", – сказав він.

Докторка з США Джессіка Пек у Twitter наочно показала, як правильно брати мазок для визначення коронавірусу.

"Ось наскільки глибоко нам потрібно вставити ватну паличку, щоб перевірити вас на COVID-19", – написала вона.

This is how far back we have to put the swab to test you for # COVID19.



You might want to follow medical recommendations and #StayHome. pic.twitter.com/gCMqUdpsEk