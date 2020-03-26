У Британії за допомогою телефону визначили 6,6 млн можливих хворих на коронавірус

Розроблена в Великобританії система відстеження симптомів коронавірусу (COVID Symptom Tracker) визначила, що кількість заражених в країні може досягати 6,6 млн осіб.

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Як пише Daily Mail, система створена вченими з Королівського коледжу в Лондоні.

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Додаток встановлюється на телефон, після чого він просить описати симптоми, якщо вони є, а також щодня вносити показники температури.

Аналіз перших 650 000 користувачів показав, що у 10% з них були симптоми коронавірусу, який викликає лихоманку, кашель і втому.

Якщо показник зараження "1 до 10" застосувати до населення Великобританії в 66 млн осіб, то виходить, що 6,6 млн вже захворіли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, почесний професор Університету Колорадо Чарльз Келішер заявив, що епідемія коронавірусу може тривати роки, а заразяться мільйони людей.

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