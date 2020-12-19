У Британії вводять повний локдаун через новий тип коронавірусу

У Лондоні (Англія), Уельсі та Шотландії вводиться найвищий 4-ий рівень обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу (COVID-19) і появою нового штаму VUI-202012/01.

Про це в суботу, 19 грудня, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає Daily Mail. Обмеження починають діяти з півночі неділі, 20 грудня до 30 грудня. Таким, чином Різдво 25 грудня пройде на локдауні.

"Ці заходи будуть, по суті, аналогічні національному локдауну ... На Різдво буде заборонено зустрічатися з іншими сім'ями", – акцентував Джонсон.

В'їзд і виїзд з Шотландії на різдвяний період заборонені. В Уельсі скасували різдвяні урочистості, а по всій країні ввели локдаун. Будуть закриті непродовольчі магазини, спортивні зали і ряд підприємств сфери послуг. Людей закликали не виходити з дому без крайньої необхідності.

При цьому Джонсона підкреслив, що новий штам коронавірусу може виявитися небезпечніше, ніж вже відомий вірус. Але чиновник зазначив, що VUI-202012/01 все ще вивчається вченими.

"Він може бути на 70% більше заразним, ніж старий варіант", – додав він.

Відзначається, що радники уряду по боротьбі з пандемією сказали, що поки немає точних даних, що новий штам веде до підвищення летальних випадків від COVID-19. Однак новий вірус дуже заразний. Наприклад, в листопаді він був причиною 28% всіх випадків зараження коронавірусів в Лондоні, а в грудні кількість виросла до 60%.

"Як ваш прем'єр-міністр, я щиро вірю, що у мене немає альтернативи. Наявні дані свідчать про те, що без дій число заражених різко зросте, лікарні будуть перевантажені, і багато тисяч людей загинуть", – підсумував Джонсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL,у Британії виявили новий дуже заразний тип коронавірусу.