У Британії ввели нові заборони на Великдень через коронавірус: чого не можна

У Великобританії вирішили на кілька тижнів посилити карантин через критичну кількість жертв коронавірусу – за добу додалося майже 1000 загиблих.

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Про радикальне рішення на засіданні уряду заявив Домінік Рааб, виконувач обов'язків прем'єра під час відсутності Бориса Джонсона, який також лікується від COVID-19, передає Daily Mail.

На тлі тривоги про те, що британці можуть вирушити на пляжі і парки в сонячні великодні вихідні, поліції дали розпорядження посилити обмеження, такі як заборона на пересування людей на великі відстані і заборона на фізичні вправи частіше, ніж раз на день.

Домінік Рааб після засідання

У Британії заборонили ходити на пляжі і парки

В уряді ініціювали програму "Залишайся вдома на цей Великдень", щоб запобігти скупченню людей.

Міністр культури Олівер Доуден підтвердив, що наступного тижня відбудеться обов'язковий, згідно із законом, перегляд заходів карантину. Однак, за його словами, рішення буде формальним, а суворі обмеження триватимуть, незважаючи на згубні наслідки для економіки країни.

Одне з урядових джерел видання заявило, що "жодних перспектив" ослаблення блокування наступного тижня не буде. Інше запевнило: "Подивіться на кількість загиблих. Про зняття обмежень і мови немає".

Статистика у Британії Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня стало відомо про смерть ще 938 пацієнтів із коронавірусом у Великобританії. Загальна кількість летальних випадків у країні досягла 7 097.

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