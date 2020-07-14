У Британії введуть серйозні штрафи за неносіння масок

У Британії за неносіння масок штрафуватимуть на більш ніж $125.

У Великобританії посилять відповідальність за неносіння масок, зокрема, у закритих приміщеннях у зв'язку з пандемією COVID-19. За порушення цього правила стягуватиметься штраф у розмірі понад 100 фунтів стерлінгів (майже 3,4 тисячі гривень).

За виконанням розпорядження уряду, яке набуде чинності з 24 липня, стежитиме поліція. Про це повідомляє Daily Mail.

"Існує все більше доказів того, що носіння масок у закритих приміщеннях допомагає захищати людину й тих, хто її оточує, від коронавірусу", – заявив представник резиденції прем'єр-міністра.

Варто зазначити, що раніше в країні обов'язковим було носіння захисних масок тільки у громадському транспорті. Тепер це правило поширюється на магазини й торговельні центри, різні підприємства та організації.

З наступного тижня роздрібних продавців просять радити клієнтам вдягати маски. Цей крок викликав плутанину серед власників і працівників магазинів: ті не розуміють, чи потрібно їм теж носити маску за захисним екраном і як чинити з покупцями, які не дотримуватимуться правил.

У поліції пояснюють, що від працівників магазинів дотримання закону не вимагається. Замість цього правоохоронцям будуть надані повноваження накладати на громадян штрафи.

Так уряд Великобританії намагається запобігти новій хвилі коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, носіння маски знижує ризик зараження коронавірусом (COVID-19) на 65%. Такий висновок зробила команда медиків із дитячої лікарні Каліфорнійського університету в Девісі.