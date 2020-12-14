У Британії виявлено нову мутацію коронавірусу, яка поширюється ще швидше

У Великій Британії виявили новий тип коронавірусу, який поширюється швидше, ніж інші відомі до цього.

Вчені виявили його на південному сході країни кілька днів тому, пише ВВС з посиланням на заяву британського міністра охорони здоров'я Метта Хенкока. За його словами, схожі мутації раніше фіксували й в інших європейських країнах.

Мутованим COVID-19 заражені зараз близько тисячі людей в 60 районах Великої Британії, і ця кількість швидко зростає.

За словами Хенкока, у генетиків поки немає підстав вважати, що новий тип веде до більш важкого перебігу захворювання. Також вчені вважають, що вакцини, які зараз виробляють, навряд чи виявляться не дієвими проти нього.

У Великій Британії 8 грудня розпочалася вакцинація від коронавірусу.

Велика Британія вже повідомила Всесвітнью організацію охорони здоров'я про це.

Нагадаємо, що в Лондоні з 16 грудня, вводиться максимальний рівень обмежувальних заходів через COVID-19.

Так, в столиці заборонять працювати барам, пабам, кафе та ресторанам (крім доставки і на виніс). Також буде заборонено скупчення людей в приміщення, а на відкритому повітрі дозволять зустрічатися групами не більше 6 осіб.

За даними на 14 грудня, в країні зафіксовано 1,8 млн випадків зараження коронавірусом. За цим показником Британія займає шосте місце в світі. Також більше 64 тисяч пацієнтів померли.

Статистика захворюваності на коронавірус у Великій Британії. worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Британії 8 грудня почалася масова вакцинація. Першою щеплення отримала 90-річна жителька Ковентрі Маргарет Кінан. А першим щепленим чоловіком став тезка англійського драматурга – 81-річний Вільям Шекспір.