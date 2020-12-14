У Британії виявлено нову мутацію коронавірусу, яка поширюється ще швидше

У Великій Британії виявили новий тип коронавірусу, який поширюється швидше, ніж інші відомі до цього.

Вчені виявили його на південному сході країни кілька днів тому, пише ВВС з посиланням на заяву британського міністра охорони здоров'я Метта Хенкока. За його словами, схожі мутації раніше фіксували й в інших європейських країнах.

Мутованим COVID-19 заражені зараз близько тисячі людей в 60 районах Великої Британії, і ця кількість швидко зростає.

За словами Хенкока, у генетиків поки немає підстав вважати, що новий тип веде до більш важкого перебігу захворювання. Також вчені вважають, що вакцини, які зараз виробляють, навряд чи виявляться не дієвими проти нього.

Велика Британія вже повідомила Всесвітнью організацію охорони здоров'я про це.

Нагадаємо, що в Лондоні з 16 грудня, вводиться максимальний рівень обмежувальних заходів через COVID-19.

Так, в столиці заборонять працювати барам, пабам, кафе та ресторанам (крім доставки і на виніс). Також буде заборонено скупчення людей в приміщення, а на відкритому повітрі дозволять зустрічатися групами не більше 6 осіб.

За даними на 14 грудня, в країні зафіксовано 1,8 млн випадків зараження коронавірусом. За цим показником Британія займає шосте місце в світі. Також більше 64 тисяч пацієнтів померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Британії 8 грудня почалася масова вакцинація. Першою щеплення отримала 90-річна жителька Ковентрі Маргарет Кінан. А першим щепленим чоловіком став тезка англійського драматурга – 81-річний Вільям Шекспір.