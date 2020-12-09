У Британії виявили побічну дію вакцини Pfizer проти COVID-19

У Великобританії поставили під сумнів ефективність вакцинації проти коронавірусу. І все тому, що через добу після ін'єкції у двох співробітників Нацслужби охорони здоров'я країни (NHS) виникла алергічна реакція на препарат.

Щеплення робили вакциною від американського фармацевтичного гіганта Pfizer. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що обидва медичні працівники, які отримали ін'єкцію в перший день програми масової вакцинації, вже одужують. Однак британське Агентство з контролю за ліками і продуктами охорони здоров'я (MHRA) все-таки рекомендувало не робити щеплення тим, у кого в анамнезі є такі протипоказання.

Зокрема, йдеться про "серйозні" алергічні реакції на ліки, продукти харчування або вакцини.

"MHRA задля запобіжного заходу порадило людям із серйозними алергічними реакціями в анамнезі не отримувати цю вакцинацію після того, як двоє людей вчора негативно відповіли на запитання про наявність у них схильності до алергії. Обидва одужують", – пояснив медичний директор NHS професор Стівен Поуїс.

Підкреслюється, що в найближчі дні британцям будуть вводити перші 800 000 ін'єкцій, і міністр охорони здоров'я країни Метт Хенкок пообіцяв ще мільйони доз до Різдва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 грудня у Великій Британії почали масову вакцинацію проти COVID-19. Першою щеплення від компаній Pfizer і BioNTech отримала 90-річна Ковентрі Маргарет Кінан. Вакцинують у Британії спершу медичних працівників і людей старших від 80 років. Хоча щеплення не є обов'язковим.