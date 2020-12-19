У Британії виявили новий дуже заразний тип коронавірусу

Столицю Великобританії Лондон і південно-східний регіон можуть "ізолювати" від іншої частини країни через небезпеку поширення "дуже заразного" мутаційного штаму коронавірусу.

Людям готуються заборонити будь-які пересування за межі регіону, повідомляє Daily Mail. Видання підкреслює, що британський прем'єр Борис Джонсон може оголосити про посилення обмежень після проведення зустрічі 19 грудня, на якій міністри обговорять методи для стримування інфекції.

Зазначається, що новий варіант COVID-19 на 50 відсотків заразніший, ніж будь-який інший відомий раніше штам. Це було виявлено після експериментів, проведених у лабораторії Портон-Дауна в Уілтширі.

Водночас випадки інфікування цим новим штамом фіксували тільки в британській столиці і на південному сході країни. Видання акцентує увагу на тому, що напередодні ввечері прем'єр-міністру було надано "тривожні" нові докази вчених з приводу мутаційного штаму.

Так, член урядової науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій, професор Марк Уолпор розповів про реальну ймовірність того, що цей вид вірусу може мати "перевагу передачі".

"Що відбувається з вірусами, так це те, що вони весь час природним чином мутують. Ті серед них, які матимуть успіх у цьому, є такими, що збільшують передачу", – сказав він.

За його словами, цей штам "дуже заразного" коронавірусу був "помічений і в інших країнах". Британські вчені припускають, що він досить широко поширений, і це говорить про те, що він має перевагу в передачі.

Свої доводи вчені обґрунтовують останніми даними зі статистики щодо COVID-19. Вони вказують на велику різницю за кількістю нових заражень між північчю і півднем Британії. Спалахи інфекції зменшилися в гарячих точках північного сходу і Йоркширі, а тепер зосереджені в Лондоні, його околицях і довкола нього.

У зв'язку з цим уряд розглядає впровадження додаткових карантинних обмежень для цих регіонів. Людям можуть обмежити поїздки на південний схід і назад, а також заборонити пасажирам в'їжджати в Лондон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 16 грудня у Лондоні ввели третій, максимальний рівень карантинних обмежень через пандемію COVID-19. Мер столиці Садок Хан зазначив, що введення локдауну завдало б важчий удар по підприємцях і громадянах.