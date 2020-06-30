У Британії вирішили відновити клінічні випробування гідроксихлорохіну, який вважався небезпечним

У Великобританії відновлять випробування протималярійного препарату гідроксихлорохіну для профілактики COVID-19.

Як повідомляє ВВС, британські регулюючі органи схвалили відновлення випробувань гідроксихлорохіну – тепер його даватимуть співробітникам служб охорони здоров'я для профілактики COVID-19. До цього тестування було призупинено, оскільки препарат вважався занадто небезпечним.

У масштабному дослідженні препарату зберуть дані про його застосування на 40 тисячах учасників з Європи, Африки, Азії та Південної Америки. Частині хворих даватимуть також хлорохін і плацебо. Один із провідних дослідників, професор Оксфордського університету Ніколас Уайт заявив, що гідроксихлорохін усе ще може бути корисним для профілактики COVID-19 і тому рандомізоване дослідження необхідне.

Його колега з Медичної школи Брайтона і Сассекса професор Мартін Ллевелин зазначив, що в для профілактики препарат безпечний і є однією з найкращих можливостей для захисту медичної системи перед другою хвилею.

"Гідроксихлорохін є найбільш реалістичною перспективою. Недавнє дослідження показало його безпеку, якщо його використовувати як профілактику", – заявив він.

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