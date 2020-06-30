У Британії вирішили відновити клінічні випробування гідроксихлорохіну, який вважався небезпечним
У Великобританії відновлять випробування протималярійного препарату гідроксихлорохіну для профілактики COVID-19.
Як повідомляє ВВС, британські регулюючі органи схвалили відновлення випробувань гідроксихлорохіну – тепер його даватимуть співробітникам служб охорони здоров'я для профілактики COVID-19. До цього тестування було призупинено, оскільки препарат вважався занадто небезпечним.
У масштабному дослідженні препарату зберуть дані про його застосування на 40 тисячах учасників з Європи, Африки, Азії та Південної Америки. Частині хворих даватимуть також хлорохін і плацебо. Один із провідних дослідників, професор Оксфордського університету Ніколас Уайт заявив, що гідроксихлорохін усе ще може бути корисним для профілактики COVID-19 і тому рандомізоване дослідження необхідне.
Його колега з Медичної школи Брайтона і Сассекса професор Мартін Ллевелин зазначив, що в для профілактики препарат безпечний і є однією з найкращих можливостей для захисту медичної системи перед другою хвилею.
"Гідроксихлорохін є найбільш реалістичною перспективою. Недавнє дослідження показало його безпеку, якщо його використовувати як профілактику", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США вчергове поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19.
Зокрема, дослідники заявили, що препарат підвищує ризик смерті для хворих.
Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 з метою безпеки.
Зі свого боку в Україні робоча група медиків вирішуватиме питання про застосування препарату гідроксихлорохін у лікуванні коронавірусу (COVID-19).
У червні ВООЗ оголосила про відновлення випробувань препарату.