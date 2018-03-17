У Британії відреагували на висилку дипломатів з РФ

Міністерство закордонних справ Великобританії відреагувало на рішення Росії вислати 23 британських дипломата з країни.

У відомстві зазначили, що очікували такого рішення від МЗС РФ, передає Reuters.

"Ми чекали відповідь такого роду", - заявили у британському зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві додали, що на майбутньому тижні Рада національної безпеки Великобританії вирішить, які кроки зробити в подальшому.

Нагадаємо, британські дипломати повинні бути вислані з Росії протягом тижня. Сенатор Ігор Морозов заявив, що таке рішення було прийнято в зв'язку з тим, що під дахом Британської ради діяла розвідка.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що висилає з країни 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ. Таке рішення було прийнято в зв'язку з отруєнням екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Росію.