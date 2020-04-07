У Британії відмовилися робити тест 3-місячній дівчинці: COVID-19 підтвердився

У Великобританії діагностували COVID-19 у тримісячної дівчинки – спочатку лікар відмовлявся робити тест, заявляючи, що діти не хворіють на коронавірус.
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DailyMail передає слова матері маленької Вінтер-Роуз Уотсон – 27-річної Джейд. 2 квітня вона помітила, що у дочки висока температура, але зателефонувавши в екстрену службу, вона почула рекомендацію сидіти вдома. Наступного дня температура продовжила рости, а малятко почало задихатися.
"Мені навіть не потрібно було доторкатися до неї, від неї просто виходило тепло. Вона задихалася", – розповіла Джейд.
Тоді вона викликала швидку допомогу, яка приїхала через три години і забрала її разом із Роуз у лікарню. Старший лікар відмовився робити тест на COVID-19, заявивши, що діти ним не хворіють, але консультант усе ж вирішив перевірити і цей варіант. Паралельно у дівчинки шукали інші хвороби.
Вінтер-Роуз Уотсон із матір'ю Джейд
DailyMail
Вінтер-Роуз Уотсон
DailyMail
"Вони вставили голки в її хребет для перевірки на менінгіт і дали їй антибіотики, але вони не працювали", – сказала Джейд.
Вранці наступного дня прийшов лікар і сказав, що тест на коронавірус виявився позитивним.
"Це було найгірше в світі, що можна було почути", – згадує мати дівчинки.
Роуз підключили до крапельниці і за вихідні їй стало трохи краще. У понеділок її виписали з лікарні і відправили разом із матір'ю на 14-денну самоізоляцію.
Вінтер-Роуз Уотсон
DailyMail
Вінтер-Роуз Уотсон
DailyMail
Джейд не знає звідки у дочки з'явився вірус, тому що не знає чи боліла ним сама, адже із симптомів у неї був тільки головний біль.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії встановили антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. За останню добу в країні померли 854 людини, а загальна кількість загиблих перевалила за 6 тисяч.
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