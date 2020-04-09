У Британії від коронавірусу помер 96-річний герой війни: що відомо про дивовижну людину

У Британії від коронавірусу загинув 96-річний герой Другої світової війни Джон Мур, який записався в армію в 17 років і врятував свою сестру з-під бомбардування.

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Як повідомляє DailyMail, Джон Мур помер в лікарні принцеси Уельської, в Південному Уельсі. Джону було 96 років і, як розповідають його друзі, він прожив повноцінне життя.

Ще в 17 років він пішов в армію, записавшись в Королівські військово-повітряні війська Великобританії. До цього, під час бомбардування Ліверпуля Джон врятував життя своїй сестрі Нелл і її дворічному сину Алану. В армії ж він став пілотом і разом зі своєю командою виконав 27 місій над Європою.

Джон Мур DailyMail

Потім його "Ланкастер" підбили нацисти – два члени екіпажа загинули і троє отримали серйозні поранення. Джону вдалося вижити, але йому потрібен був місяць на лікування.

Через роки він перебрався в село Абердін, що знаходиться в Південному Уельсі. Його подруга Ліндсі Олфорд розповіла, що Джон одного разу поклявся не витрачати ні хвилини життя даремно.

"Він говорив про те, як досвід війни глибоко змінив його – він поклявся ніколи не витрачати ні хвилини і жити повним життям. Джон стримав свою обіцянку і став натхненням для всіх, хто його знав", – розповіла вона.

Джон Мур DailyMail

У селі всі його знали як активного і життєлюбного чоловіка. За рік він проходив в цілому 800 миль, незважаючи на свій вік.

Після смерті Джона, жителі Абердіна запалили свічки на своїх вікнах, а після закінчення карантину мають намір провести пам'ятний вечір в його честь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії виявили, що у третини пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, виробляється занадто мало антитіл до вірусу.