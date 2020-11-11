У Британії від COVID-19 за добу померла рекордна кількість людей з травня

За добу 10 листопада в Великобританії від ускладнень коронавірусної інфекції померли 532 людини.

Це найвищий показник смертності з травня, коли в країні зафіксували 614 летальних випадків. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

При цьому у вівторок добовий показник смертності різко зріс в порівнянні з понеділком, коли повідомили про 194 смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Алтайському краї (РФ) COVID-19 заразилися троє медиків, яким раніше було зроблено щеплення від коронавірусу російською вакциною "Sputnik V".