У Британії в Біблії XVI століття знайшли загадкові записки: що відомо

У лондонській бібліотеці Ламбет Палас в Біблії 1535 року знайшли приховані позначки, зроблені приблизно в 1600 році.

У старовинну книгу були вклеєні листи, на яких описувалися події періоду Реформації – руху, спрямованого на реформування католицької церкви в Західній і Центральній Європі, пише Itechua.

Зокрема, мова йшла про період після заборони британським королем Генріхом VIII молитися на латині і наказу використовувати англійську.

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Повідомляється також, що знайти потаємні записи вдалося випадково. Вчені досліджували одну зі збережених у бібліотеці Ламбет Палас Біблій, проте їм помилково принесли екземпляр із записами.

Ілюстрація pravmir

Як писав OBOZREVATEL, американський пастор, який займався розшифровкою таємних смислів Євангелія, перед смертю знайшов в Біблії дату майбутнього кінця світу.

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