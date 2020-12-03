У Британії студентка оглухла після миття голови

21-річна студентка з Британії повністю позбулася слуху після того, як помила голову новим шампунем.

Як пише видання The Sun, Лорін Шютте кілька місяців страждала від болю у вухах, проте лікарі ігнорували її скарги.

"Протягом усіх моїх візитів лікарям було байдуже. Ніхто з них не був зацікавлений у тому, щоб надати мені допомогу", – розповіла дівчина. Зрештою, за її словами, один із фахівців припустив, що причиною проблеми, що виникла, є неправильно підібраний шампунь.

Восени 2019 року Шютте госпіталізували після того, як уночі вона прокинулася в стані агонії. Лікарі клініки стверджували, що студентка стала глухою на одне вухо.

Зазначається, що після інциденту пацієнтка стала носити слуховий апарат, проте через якийсь час гірше почало чути ще одне вухо.

"Я втратила слух одразу, а клініки просто й далі скасовують мої записи, поки я перебуваю в повному невіданні", – додала дівчина.

Як пише видання, 21-річній студентці вчетверте не вдається потрапити до лікаря через те, що її записи переносяться через поширення коронавірусу. Тепер дівчина зустрінеться з лікарем тільки 2021 року, через 15 місяців після того, як вона втратила слух.

Лорін навчилася читати по губах, однак ця навичка виявилася безглуздою, оскільки в громадських місцях потрібно носити маски, пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підліток із міста Брістоль (Великобританія) втратив зір і майже повністю втратив слух, обмеживши свій раціон харчування лише чипсами, смаженою картоплею, м'ясними напівфабрикатами й білим хлібом.