У Британії спрогнозували вбивчу другу хвилю COVID-19 взимку

Друга хвиля COVID-19, яку очікують взимку, може забрати у Великобританії до 120 тисяч життів, якщо зараз не вжити серйозних заходів.

Про це повідомила Daily Mail із посиланням на заяву британської Академії медичних наук. Пік захворюваності на коронавірус очікують у січні-лютому.

У доповіді вчених завідзначено, що в поєднанні зі складнощами в системі охорони здоров'я країни через пандемію і майбутню сезонну епідемію грипу друга хвиля коронавірусу є серйозною загрозою для громадян Великобританії.

За словами головного наукового радника уряду Патрика Валланса, в період з вересня до червня в лікарнях може спостерігатися близько 120 000 випадків смертей від COVID-19.

Керівник дослідження професор Стівен Холгейт наголосив, що ситуацію може погіршити те, що взимку люди проводять більше часу в закритих приміщеннях. Крім того, позначиться і брак вітаміну D, що підтримує імунну систему. Адже він виробляється організмом під впливом сонячного світла, якого взимку значно менше.

"Це не прогноз, але це можливо. Ризик може бути зменшений, якщо ми вживемо заходів негайно", – заявив учений.

Одним з найважливіших підготовчих заходів дослідники назвали забезпечення вакцинації від грипу якомога більшої кількості працівників охорони здоров'я, дітей і найуразливіших для вірусу осіб.

Вчені відзначили важливість своєчасного і оперативного моніторингу здоров'я людей, щоби впоратися зі зростанням різних зимових захворювань, симптоми яких подібні до симптомів COVID-19. Це необхідно, щоб відокремити пацієнтів, у яких є коронавірус, від хворих на грип та інші респіраторні віруси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга хвиля пандемії COVID-19 в разі істотного масового ослаблення карантину може початися вже в кінці серпня або на початку вересня поточного року.

Головний санлікар України Віктор Ляшко вважає, що друга хвиля пандемії COVID-19 в нашій країні відбудеться з вірогідністю в 70%.