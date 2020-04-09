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9 квітня • оновлено в 17:20
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У Британії розкритикували роботу ВООЗ у боротьбі з коронавірусом

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У Британії виступили з жорсткою критикою на адресу Всесвітньої організації охорони здоров'я, звинувативши її в неправильній роботі щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

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Так, журналіст британської газети The Telegraph Крістофер Сноудон підтримав позицію президента США Дональда Трампа та заявив, що якщо у ВООЗ і немає корупції, то нею щонайменше керують люди, які "втратили розум".

На його думку, міжнародну спільноту необхідно реформувати або ж вона має взагалі припинити своє існування.

"Трамп має рацію! Її потрібно закрити!" У Британії розкритикували роботу ВООЗ у боротьбі з COVID-19

Зокрема, Сноудон нагадав, що ВООЗ не раз мала справу з критикою щодо того, як вона вирішує проблеми навколо сформованої через COVID-19 світової кризи.

До того ж журналіст висловив невдоволення тим, що в середині січня, коли минуло приблизно шість тижнів з часу виявлення нового вірусу в китайському місті Ухань, ВООЗ декілька разів виступала з хибним твердженням із посиланням на уряд Китаю: тоді заявлялося, що доказу передавання вірусу від людини до людини немає.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
ЗМІ
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