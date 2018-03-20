У Британії розбився літак королівських ВПС

В Уельсі у вівторок, 20 березня, розбився літак пілотажної групи королівських ВПС Великобританії Red Arrows.

Про це заявило міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що на борту було двоє людей, вони встигли катапультуватися.

Літак впав у бази RAF, яку використовують для підготовки британських льотчиків-винищувачів і льотного екіпажу для гірських і морських операцій.

Всього в RAF працює близько 1500 обслуговуючого персоналу, державних службовців і підрядників.

"Ми знаємо про інцидент сьогодні в Долині RAF за участі літака Hawk. Ми розслідуємо інцидент, і на даному етапі було б недоречно коментувати", - сказав прес-секретар RAF, передає ВВС.

Нагадаємо, раніше в Сирії розбився російський транспортний літак.