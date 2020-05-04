У Британії рекордно впала смертність від коронавірусу: мінімум із березня

Вікторія Довгань Світ 20:04, 4.05.2020 Оновлено: 20:29, 4.05.2020

Згідно зі статистикою 4 травня, в Британії за останню добу рекордно знизилася кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 – 288 осіб.

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Про це свідчать дані на сайті Worldometers. Примітно, що це найменший приріст смертності, починаючи з кінця березня.

Коронавірус у Британії
"Профіль"

Загалом жертвами пандемії коронавірусу в Британії вже стали 28 734 осіб. Що стосується загальної кількості випадків зараження в Сполученому Королівстві, то вона досягла 190 584 (+3 985 за добу).

Статистика коронавірусу у Великобританії
Worldometers

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