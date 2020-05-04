Згідно зі статистикою 4 травня, в Британії за останню добу рекордно знизилася кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 – 288 осіб.
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Про це свідчать дані на сайті Worldometers. Примітно, що це найменший приріст смертності, починаючи з кінця березня.
Коронавірус у Британії
"Профіль"
Загалом жертвами пандемії коронавірусу в Британії вже стали 28 734 осіб. Що стосується загальної кількості випадків зараження в Сполученому Королівстві, то вона досягла 190 584 (+3 985 за добу).
Статистика коронавірусу у Великобританії
Worldometers
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у сотнях районів і сіл Великобританії станом на зараз не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу COVID-19.
При цьому смертність від коронавірусу в бідних районах Англії та Уельсу в два рази вища, ніж у середньому у країні.
Нагадаємо, раніше Великобританія зажадала пояснень від Китаю про те, як коронавірус COVID-19 призвів до світової кризи.
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