Згідно зі статистикою 4 травня, в Британії за останню добу рекордно знизилася кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 – 288 осіб.

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Про це свідчать дані на сайті Worldometers. Примітно, що це найменший приріст смертності, починаючи з кінця березня.

Коронавірус у Британії "Профіль"

Загалом жертвами пандемії коронавірусу в Британії вже стали 28 734 осіб. Що стосується загальної кількості випадків зараження в Сполученому Королівстві, то вона досягла 190 584 (+3 985 за добу).

Статистика коронавірусу у Великобританії Worldometers

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