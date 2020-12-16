У Британії припустили, що Росія може вбити "Новачком" тисячі людей

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес висловив переконання, що Російська Федерація може вбити тисячі людей "другою хімічною атакою" на вулицях країни.

Він нагадав про отруєння "Новачком" Сергія і Юлії Скрипалів 2018 року в Солсбері. Про це повідомляє Daily Telegraph.

За словами міністра, "тривожна поведінка" росіян "викликає занепокоєння". Зокрема, й через нещодавнє збільшення активності в британських водах і небі.

Воллес каже, що попри намагання Лондона налагодити відносини з Москвою, дипломатична напруга між ними зросла, коли "уряд РФ застосував нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії" два роки тому.

Посадовець нагадав, що хоч 69-річний колишній шпигун Скрипаль вижив, нині він може дихати лише через трубку. Тоді як внаслідок нападу померла місцева мешканка – матір трьох дітей Дон Стерджес.

"Цей тип нервово-паралітичного агента може вбити тисячі людей", – акцентував Воллес.

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за використання хімічної зброї. Такі антиросійські обмежувальні заходи запровадили, зокрема, у справі отруєння Скрипалів.

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