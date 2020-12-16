У Британії припустили, що Росія може вбити "Новачком" тисячі людей

Марина Ліснічук Світ 15:35, 16.12.2020 Оновлено: 15:58, 16.12.2020

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес висловив переконання, що Російська Федерація може вбити тисячі людей "другою хімічною атакою" на вулицях країни.

Він нагадав про отруєння "Новачком" Сергія і Юлії Скрипалів 2018 року в Солсбері. Про це повідомляє Daily Telegraph.

За словами міністра, "тривожна поведінка" росіян "викликає занепокоєння". Зокрема, й через нещодавнє збільшення активності в британських водах і небі.

Воллес каже, що попри намагання Лондона налагодити відносини з Москвою, дипломатична напруга між ними зросла, коли "уряд РФ застосував нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії" два роки тому.

Посадовець нагадав, що хоч 69-річний колишній шпигун Скрипаль вижив, нині він може дихати лише через трубку. Тоді як внаслідок нападу померла місцева мешканка – матір трьох дітей Дон Стерджес.

"Цей тип нервово-паралітичного агента може вбити тисячі людей", – акцентував Воллес.

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за використання хімічної зброї. Такі антиросійські обмежувальні заходи запровадили, зокрема, у справі отруєння Скрипалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фото обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працювали на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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