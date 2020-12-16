У Британії припустили, що Росія може вбити "Новачком" тисячі людей
Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес висловив переконання, що Російська Федерація може вбити тисячі людей "другою хімічною атакою" на вулицях країни.
Він нагадав про отруєння "Новачком" Сергія і Юлії Скрипалів 2018 року в Солсбері. Про це повідомляє Daily Telegraph.
За словами міністра, "тривожна поведінка" росіян "викликає занепокоєння". Зокрема, й через нещодавнє збільшення активності в британських водах і небі.
Воллес каже, що попри намагання Лондона налагодити відносини з Москвою, дипломатична напруга між ними зросла, коли "уряд РФ застосував нервово-паралітичну речовину на вулицях Британії" два роки тому.
Посадовець нагадав, що хоч 69-річний колишній шпигун Скрипаль вижив, нині він може дихати лише через трубку. Тоді як внаслідок нападу померла місцева мешканка – матір трьох дітей Дон Стерджес.
"Цей тип нервово-паралітичного агента може вбити тисячі людей", – акцентував Воллес.
Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за використання хімічної зброї. Такі антиросійські обмежувальні заходи запровадили, зокрема, у справі отруєння Скрипалів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.
Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фото обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працювали на ГРУ.
Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.
Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.