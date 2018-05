У Британії презентували герб Меган Макркл

Герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл отримала свій іменний герб.

Фото оприлюднила прес-служба Кенсингтонського палацу в Twitter.

В гербі є кілька символів Каліфорнії, де народилася герцогиня. Синій фон щита символізує Тихий океан, а два золотих променя - схід сонця в Каліфорнії. На гербі є золоті маки з Каліфорнії і хімонант, який росте в Кенсингтонському палаці. Три пера символізують спілкування і силу слова.

По обидва боки щита зображені фігури-охоронці. Золотий лев з короною такий самий, як на гербі принца Гаррі, а співочий птах є символом самої Меган Маркл.

Герб розробила Геральдична палата Великобританії за сприяння самої герцогині як "персональний, так і представницький". Герб був затверджений англійською королевою Єлизаветою II.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb