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У Британії презентували герб Меган Макркл

2.7тЧитати новину російською

Герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл отримала свій іменний герб.

Фото оприлюднила прес-служба Кенсингтонського палацу в Twitter.

Twitter KensingtonRoyal

В гербі є кілька символів Каліфорнії, де народилася герцогиня. Синій фон щита символізує Тихий океан, а два золотих променя - схід сонця в Каліфорнії. На гербі є золоті маки з Каліфорнії і хімонант, який росте в Кенсингтонському палаці. Три пера символізують спілкування і силу слова.

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По обидва боки щита зображені фігури-охоронці. Золотий лев з короною такий самий, як на гербі принца Гаррі, а співочий птах є символом самої Меган Маркл.

Герб розробила Геральдична палата Великобританії за сприяння самої герцогині як "персональний, так і представницький". Герб був затверджений англійською королевою Єлизаветою II.

Як повідомляв OBOZREVATEL, королева Єлизавета II вирішила, що Меган Маркл слід трохи краще підготуватися до королівських обов'язків. Вона приставила до Меган свого радника - 49-річну Саманту Коен.

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Тема
Принц Гаррі і Меган Маркл
Особа
Меган Маркл
Місце
Великобританія
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