У Британії працівники ритуального бюро пообідали в катафалку з небіжчиком. Фото

У Великобританії співробітників бюро ритуальних послуг вирішили пообідати всередині катафалка, в якому стояла труна з небіжчиком.

Як пише The Sun, про випадок розповіла мешканка графства Кент Дебора Карлайл, яка опублікувала в мережі відповідні знімки (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Співробітник бюро направляється з їжею до катафалку. Facebook Дебори Карлайл

На фото видно, як один із співробітників відправився в "Макдональдс", а потім вийшов з нього з їжею. Він повернувся до автомобіля і сів у салон.

Водночас за ними помітно вже прикрашену квітами труну. За словами Карлайл, співробітники бюро обідали приблизно півгодини.

Співробітники бюро обідали всередині катафалка. Facebook Дебори Карлайл

В мережі через це спалахнув скандал. Однак керівництво компанії розповіло, що у одного з працівників цукровий діабет і йому необхідно було поїсти. Крім того, він питав дозволу у сина померлої жінки.

Співробітники бюро обідали всередині катафалка, де стояла труна з небіжчиком. Facebook Дебори Карлайл

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Старокостянтинові Хмельницької області містом возили труну. Таким чином місцевий житель закликав людей задуматися і дотримуватися заходів безпеки в розпал пандемії.