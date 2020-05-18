У Британії пообіцяли 30 млн доз вакцини від COVID-19 до осені: угода вже укладена

Британський уряд оголосив про додаткове фінансування оксфордських випробувань вакцини від коронавірусу, аби запустити її масове виробництво уже до осені цього року.

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Сума вкладень становить більш як $150 млн. За словами місцевої влади, в разі успішних випробувань планується випуск 30 млн доз ліків проти COVID-19 для британців уже у вересні, передає DailyMail.

Зазначається, що 18 травня міністр із бізнесу Алок Шарма оголосив про укладення угоди між Оксфордським університетом та фармацевтичною компанією AstraZeneca з виробництва вакцини, яка проходить клінічні випробування починаючи ще з 23 квітня.

Для пришвидшення розроблення ліків у AstraZeneca пообіцяли виділити 84 млн фунтів стерлінгів на додаток до попередніх 47 млн (загалом приблизно $158 млн), щоб масове виробництво могло початися якомога скоріше, якщо воно виявиться ефективним.

"Проєкт у Оксфорді успішно просувається, і ще одна спроба вакцини в Імперському коледжі Лондона також просувається добре. Робоча вакцина розглядається як єдиний правильний шлях для світу повернутися до чогось, що нагадує нормальне життя", – зазначив Шарм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня в Британії заявили, що їхні вчені вже через шість тижнів можуть отримати перші результати тестування вакцини проти коронавірусу COVID-19. Дослідження проходять у Оксфордському університеті, де експериментальний препарат ввели декільком сотням пацієнтів. Експерти дають 80% на його успішність.