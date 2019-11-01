У Британії перейменували столицю України: як буде тепер

Відомий британський телеканал ITV змінив написання назви української столиці латиницею з російськомовного Kiev на україномовний Kyiv.

Про це повідомило посольство України в Великобританії в Facebook. До цього ще кілька провідних видань Британії перейшли на використання україномовного написання української столиці.

У Британії перейменували столицю України Visitkyiv.travel

"Один з провідних британських телеканалів ITV щойно повідомив нам про зміни своїх правил написання. Відтепер буде використовуватися Kyiv, а не Kiev. Дякуємо! #KyivNotKiev триває!" – повідомили в посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська газета Financial Times змінила написання української столиці.

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