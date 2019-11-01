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1 листопада • оновлено в 06:46
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У Британії перейменували столицю України: як буде тепер

2.3т Читати матеріал російською

Відомий британський телеканал ITV змінив написання назви української столиці латиницею з російськомовного Kiev на україномовний Kyiv.

Про це повідомило посольство України в Великобританії в Facebook. До цього ще кілька провідних видань Британії перейшли на використання україномовного написання української столиці.

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У Британії перейменували столицю України

У Британії перейменували столицю України

Visitkyiv.travel

"Один з провідних британських телеканалів ITV щойно повідомив нам про зміни своїх правил написання. Відтепер буде використовуватися Kyiv, а не Kiev. Дякуємо! #KyivNotKiev триває!" – повідомили в посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська газета Financial Times змінила написання української столиці.

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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Томмі,ви це повинні були зробити ще в 1991 році.Та,краще пізно чим ніколи....
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролики, не варто так дякувати.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А кyeвлянe то как рады!!!!
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Иваненко Виталий, звичайно,продажна ти шкура!
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