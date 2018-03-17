У Британії оприлюднили маршрут Скрипаля в день отруєння

Британська поліція оприлюднила маршрут колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії 3-4 березня.

Про це пише The Guardian.

Відомо, що 3 березня о 14:40 Юлія прилетіла в аеропорт Хітроу з Росії.

4 березня, 9:15. Автомобіль Скрипаля бачили в районі Лондонського шосе на під'їзді до Солсбері.

13:30. Автомобіль Скрипаля бачили на вулиці Девайзес. Він прямував до центру міста.

13:40. Скрипаль припаркував машину на парковці торгового центру Сенсбері.

14.20. Скрипаль з дочкою Юлею пообідали в ресторані Zizzi.

15:35. Батько і дочка вийшли з ресторану.

16:15. Поліція прибула на місце події за викликом Служби екстреної допомоги. Вона виявила Сергія і Юлію в украй важкому стані на лавці біля ресторану.

У справі про отруєння вже опитали 400 свідків.

Як повідомляв "Обозреватель", екс-співробітник засекреченого при СРСР науково-дослідного інституту Віл Мірзоянов, який розробив отруту "Новачок", вважає, що Скрипаля отруїли в барі.