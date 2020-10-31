У Британії оголосили новий локдаун через коронавірус

Юрій Сергієнко Світ 21:23, 31.10.2020 Оновлено: 21:49, 31.10.2020

У Великій Британії з 5 листопада введуть загальнонаціональний карантин на тлі спалаху нових випадків зараження коронавірусом.

Обмежувальні заходи діятимуть до 2 грудня, але їх можуть продовжити, пише The Guardian.

Що заборонено:

  • робота пабів і ресторанів (За винятком їжі на винос);

  • робота магазинів (за винятком тих, які торгують предметами першої необхідності);

  • відвідувати один одного людям, які живуть окремо;

  • поїздки за кордон (крім випадків, пов'язаних з роботою).

Що дозволено:

  • школи, університети, парламент і суди продовжать роботу;

  • займатися спортом на свіжому повітрі;

  • відпочивати на природі;

  • відвідувати лікаря або ж ходити в магазини за продуктами або предметами першої необхідності;

  • храми будуть відкриті для приватної молитви, але не для богослужінь.

Джонсон закликав жителів країни залишатися вдома і виходити тільки за серйозних обставин. "Настав час діяти, тому що альтернативи немає", – пояснив глава уряду.

Зазначимо, що Велика Британія стала третьою країною Європи, де кількість заражених коронавірусом з початку пандемії перевищила 1 мільйон людей.

Тільки за останню добу в країні зафіксували 21 915 нових випадків захворювання.

Статистика захворюваності у Великій Британії.
worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни Європи прискоритися в боротьбі з пандемією COVID-19.

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