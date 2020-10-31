У Британії оголосили новий локдаун через коронавірус
У Великій Британії з 5 листопада введуть загальнонаціональний карантин на тлі спалаху нових випадків зараження коронавірусом.
Обмежувальні заходи діятимуть до 2 грудня, але їх можуть продовжити, пише The Guardian.
Що заборонено:
робота пабів і ресторанів (За винятком їжі на винос);
робота магазинів (за винятком тих, які торгують предметами першої необхідності);
відвідувати один одного людям, які живуть окремо;
поїздки за кордон (крім випадків, пов'язаних з роботою).
Що дозволено:
школи, університети, парламент і суди продовжать роботу;
займатися спортом на свіжому повітрі;
відпочивати на природі;
відвідувати лікаря або ж ходити в магазини за продуктами або предметами першої необхідності;
храми будуть відкриті для приватної молитви, але не для богослужінь.
Джонсон закликав жителів країни залишатися вдома і виходити тільки за серйозних обставин. "Настав час діяти, тому що альтернативи немає", – пояснив глава уряду.
Зазначимо, що Велика Британія стала третьою країною Європи, де кількість заражених коронавірусом з початку пандемії перевищила 1 мільйон людей.
Тільки за останню добу в країні зафіксували 21 915 нових випадків захворювання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни Європи прискоритися в боротьбі з пандемією COVID-19.