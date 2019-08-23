У Британії назвали Крим російським: подробиці скандалу

Британське видання The Guardian опублікувало зроблену в Криму фотографію та назвало півострів російським.

Скандальний матеріал було оприлюднено 22 серпня на офіційному сайті журналу в добірці "Найращі фотографії четверга". Станом на 13:50 23 серпня, помилка не була виправлена.

На знімку зображені дві статуї-маски, виставлені на "5 Таврійському фестивалі", який окупанти проводять у Судаку.

The Guardian назвали Крим російським The Guardian

Скріншот миттю облетів проросійські пабліки у різних соцмережах, де цю публікацію назвали "визнанням Криму Росією".

Як писав OBOZREVATEL, 22 серпня стало відомо, що "Четвертий канал" Великобританії анонсував показ серіалу про президента РФ Володимира Путіна і вплив його політики на світ.

Як зазначається на сайті телеканалу, документальний проект покаже, "як Путін застосував знання роботи в розвідці, коли став президентом ядерної держави". Зйомки проходили в Росії, Європі та США.

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