У Британії назвали дату початку вакцинації від COVID-19

З вівторка, 8 грудня, у Великій Британії почнеться вакцинація проти коронавірусу (COVID -19).

Препарат насамперед спрямують у лікарні. Водночас вакцину в країні спочатку отримають люди старші від 80 років, медичні працівники, персонал і постояльці будинків для літніх людей, передає The Daily Mail.

Заступник Національної служби охорони здоров'я Сафрон Кордері запевнив, що до кінця грудня Сполучене Королівство отримає до чотирьох мільйонів доз вакцини виробництва компаній Pfizer і BioNTech.

Поширювати вакцину буде Служба громадської охорони здоров'я Англії та Національна служба охорони здоров'я Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Нагадаємо, що Великобританія стала першою в світі країною, яка дозволила використання вакцини проти COVID-19, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Зазначимо, що у Pfizer повідомили, що їхня вакцина ефективна на 95% й не має серйозних побічних ефектів.

До того ж розробник вакцини BioNTech припустив, коли світ повернеться до звичного життя.

Раніше були названі головні відмінності двох вакцин проти COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ писали, що королева Британії отримає вакцину від COVID-19 без пільг у порядку черги.