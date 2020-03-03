У Британії на березі річки знайшли таємничу істоту. Фото

Жителі Уельсу (Великобританія) знайшли на березі річки мертву загадкову істоту, схожу на рибу і крокодила одночасно.

Як пише видання Daily Star, одна з місцевих мешканок розповіла, що виявив її син-підліток по дорозі у школу.

Він одразу зателефонував матері. "Ця тварина була справжньою. Воно пахла і почала розкладатися", – сказала вона.

Daily Star

Фото цієї істоти викликали дискусію в мережі. Деякі припустили, що вона схожа на щуку, інші ідентифікували міссісіпського панцирника – велику рибу родом з Північної і Центральної Америки.

Daily Star

Daily Star

Як повідомляв OBOZREVATEL, подружню пару з Великобританії налякала невідома істота з іклами і дзьобом.

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