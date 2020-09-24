У Британії людей спеціально заразять COVID-19 для випробування вакцини – ЗМІ

У Лондоні (Великобританія) можуть провести перші випробування вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19, під час яких добровольців навмисно заразять вірусом SARS-CоV-2.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела. Відзначається, що дослідження почнеться в січні, а офіційно оголосити про нього можуть наступного тижня. Організатори вважають, що воно дозволить відібрати найперспективніші вакцини від COVID-19, клінічні випробування яких почнуться в 2021 році.

Спочатку волонтерам зроблять ін'єкцію вакцини, а через місяць вони отримають "контрольну дозу" SARS-CоV-2. Добровольці перебуватимуть під наглядом лікарів, їм також даватимуть противірусний препарат для зведення до мінімуму ризику розвитку ускладнень.

Брати участь у випробуваннях, як пише видання, вже готові близько 2 тисяч осіб.

Поки невідомо, про препарат чиєї розробки йдеться. Зараз у Великобританії випробовуються дві вакцини від коронавірусу. Першу розробив Оксфордський університет спільно з компанією AstraZeneca, а другу – Імперський коледж Лондона.

Науковою складовою експерименту керуватиме Імперський коледж Лондона і британська дослідницька група hVIVO. Схвалити проведення випробувань мають британське Управління з контролю лікарських засобів і медичних виробів, а також незалежний комітет з етики. Його представники наголосили, що такі дослідження можуть бути корисні для створення вакцин, проте в пріоритеті залишається безпека учасників випробувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар Великобританії, професор Кріс Вітт вважає, що вакцина від нового типу коронавірусу може бути не готова до цієї зими, як про це заявляють вчені з багатьох країн.