У Британії коронавірус підтвердили у домашньої кішки

Карина Бондаренко Світ 05:27, 28.07.2020

У Британії вперше коронавірус підтвердили у кішки.

Ймовірно, тварина заразилася COVID-19 від своїх господарів, у яких раніше був позитивний результат на вірус, повідомили на сайті британського уряду.

І власники, і кішка вже вилікувалися від коронавірусної інфекції.

Головний ветеринарний лікар Великобританії Крістін Міддлміс сказала, що зараження тварини не викликає занепокоєння. За її словами, не існує ніяких доказів, що домашні тварини передають вірус людям.

"Це дуже рідкісна подія, на сьогоднішній день виявлені інфіковані тварини демонструють лише незначні клінічні ознаки і видужують протягом декількох днів", – заявила вона.

Раніше OBOZREVATEL писав, що британська асоціація ветеринарів порадила ізолювати домашніх кішок, власники яких захворіли коронавірусом COVID-19.

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