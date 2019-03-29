У Британії дівчатам "прасують" груди: в чому суть страшного звичаю

Сотні дівчат у Великобританії піддаються жорсткій ритуальній практиці своїх предків. Помітивши перші ознаки статевого дозрівання дочок, матері "прасують" їх груди розпеченими каменями.

Це робиться для того, щоб "уберегти" неповнолітніх від небажаної чоловічої уваги і посягань.

Національний освітній союз країни закликав до того, щоб інформування про це було складовою частиною обов'язкової шкільної програми з метою захисту молодих дівчат від знущань, пише BBC.

У міністерстві внутрішніх справ країни заявили, що вчителі зобов'язані повідомляти про свої підозри щодо подібних випадків.

BBC

BBC

У публікації наводиться приклад дівчини Кінаї, яка проживає у Великобританії. Її родина походить із Західної Африки, звідки пішов звичай "прасування" грудей, дівчина стала його жертвою в 10 років.

"Якщо груди не гладити, до тебе почнуть приходити чоловіки, щоб займатися з тобою сексом", - цитує дівчина слова своєї матері.

Найчастіше прасують груди своїм дочкам саме матері - для цього вони нагрівають на вогні камінь або ложку, а потім притискають їх до дівочих грудей, намагаючись їх таким чином "вирівняти".

Такі практики можуть тривати місяцями. "Цей біль не здатен знищити навіть час. Тобі навіть не дозволяють кричати. Якщо ти закричиш, то ти зганьбиш свою сім'ю, значить ти – не "сильна дівчина", - додала Кіная.

Вважається, що в Британії жертвами "прасування" грудей стали близько тисячі дівчат.

Кіре Тункс, віце-президент Національного освітнього союзу, закликає, щоб працівників шкіл - зокрема, вчителів фізичного виховання - вчили розпізнавати ознаки жорстоких практик.

Вона також вважає за необхідне, щоб про цю тему розповідали в школах так само, як з 2020 року будуть розповідати про жіноче обрізання - на обов'язкових уроках статевого виховання в середній школі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хірург пояснив, як впливає пластика грудей на онкологію.

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