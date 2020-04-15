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15 квітня • оновлено в 19:02
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У Британії чоловік помер після одужання від коронавірусу

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У Великій Британії помер 48-річний чоловік, який одужав від коронавірусу COVID-19.

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Дому Мерріксу стало зле, його забрала швидка, але по дорозі в лікарню він помер, пише Daily Mail.

Почав задихатися і помер: у чоловіка стався рецидив після одужання від коронавірусу

dailymail.co.uk

Чоловік через симптоми коронавірусу більше двох тижнів перебував в ізоляції на нижньому поверсі будинку в Портсмуті, його дружина і дочка в цей час жили на верхньому поверсі. Симптоми вже пройшли, однак вранці в четвер, 9 квітня, він несподівано став задихатися.

Почав задихатися і помер: у чоловіка стався рецидив після одужання від коронавірусу

dailymail.co.uk

Рідні викликали швидку, яка забрала його в лікарню, але по дорозі, не дивлячись на зусилля медиків, він помер від серцевого нападу.

Почав задихатися і помер: у чоловіка стався рецидив після одужання від коронавірусу

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі виявили патологію у людей, які перехворіли коронавірусів без симптомів. У деяких пацієнтів відбуваються зміни в легенях: інфекція пошкоджує легеневу тканину, на якій утворюються ущільнення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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