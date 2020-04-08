"Це змінить правила гри": у Британії блокують розробку захисту від коронавірусу

Виконавче агентство Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення Великобританії (Public Health England) відмовилося надавати зразки крові інфікованих коронавірусом пацієнтів для розробки тестів на антитіла до COVID-19.

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Про це пише Daily Mail. Вчені планують розробити тести, які могли б визначити чи має імунітет до коронавірусу людина, яка їм перехворіла. Ці тести можуть допомогти тисячам медиків, які самоізолювалися, повернутися на передову.

Так, раніше в Кембриджському університеті оголосили про створення лабораторії з тестування на коронавірус за допомогою двох найбільших світових фармацевтичних компаній, GlaxoSmithKline і AstraZeneca, щоб допомогти британському уряду.

Однак лабораторії заявили, що їм заважає громадська охорона здоров'я Англії, яка не відповідає на численні запити з проханням взяти зразки крові у пацієнтів.

У свою чергу, в установі спростували цю інформацію і заявили, що мають доступ тільки до "дуже невеликої кількості позитивних зразків крові", і що в найближчі тижні через банк крові буде доступно ще більше.

Професор Карол Сікора, онкологічний лікар і колишній старший член Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказав, що буде можливо зробити достатню кількість тестів тільки за допомогою приватних лабораторій.

"Тестування всіх насправді є ключем до розуміння того, хто може повернутися до нормальної роботи", – зазначив він.

Відзначимо, розробка тесту на антитіла ґрунтується на постачання крові від людей, які дали позитивний результат на коронавірус, а потім вилікувалися від нього.

У цих людей в крові є речовини, які називаються антитілами, які є спеціально розробленими частинами імунної системи, що володіють унікальною здатністю знищувати віруси COVID-19. Пацієнти, що видужали, – єдині люди в світі з антитілами.

Вивчаючи їх, вчені можуть розробити способи виявлення антитіл в звичайному тесті, який потім можна буде розгорнути і використовувати для вивчення крові будь-якої людини, щоб визначити, чи була у нього інфекція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків.

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