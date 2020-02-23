У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото

У Бразилії розпочався всесвітньо знаменитий карнавал. Цього року урочистості триватимуть до 25 лютого, і в них візьмуть участь понад 7 мільйонів чоловік.

На арену самбодрома в Ріо-де-Жанейро 21 лютого вийшли десятки тисяч людей, які готувалися до бразильського карнавалу вже з моменту закінчення попереднього.

Як пише ТАСС, право відкривати карнавал в 2020 році отримала школа "Академікус ді Вігаріу-Жера", вихованці якої останній раз виходили на самбодром в 1999 році.

23 лютого на арену вийдуть одні з найбільш титулованих команд. Так, захищати свій торішній чемпіонський титул буде школа самби "Мангейра". До слова, за 91 рік її існування саме цій школі 20 раз присуджувалася перемога.

Відзначимо, що під час традиційного бразильського карнавалу в Ріо-де-Жанейро прилітають мільйони туристів. Причому квиток на самбодром купується багато заздалегідь і перед самим карнавалом їх уже не дістати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Венеції (Італія) в суботу, 8 лютого, на площі Сан-Марко відкрився традиційний карнавал.

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