Головна Новини
23 лютого • оновлено в 14:09
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото

1.4т
Читати матеріал російською

У Бразилії розпочався всесвітньо знаменитий карнавал. Цього року урочистості триватимуть до 25 лютого, і в них візьмуть участь понад 7 мільйонів чоловік.

На арену самбодрома в Ріо-де-Жанейро 21 лютого вийшли десятки тисяч людей, які готувалися до бразильського карнавалу вже з моменту закінчення попереднього.

Як пише ТАСС, право відкривати карнавал в 2020 році отримала школа "Академікус ді Вігаріу-Жера", вихованці якої останній раз виходили на самбодром в 1999 році.

У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото
У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото
У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото

23 лютого на арену вийдуть одні з найбільш титулованих команд. Так, захищати свій торішній чемпіонський титул буде школа самби "Мангейра". До слова, за 91 рік її існування саме цій школі 20 раз присуджувалася перемога.

У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото
У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото
У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото
У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото
У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото

Відзначимо, що під час традиційного бразильського карнавалу в Ріо-де-Жанейро прилітають мільйони туристів. Причому квиток на самбодром купується багато заздалегідь і перед самим карнавалом їх уже не дістати.

У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото
У Бразилії стартував найяскравіший карнавал: фантастичні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Венеції (Італія) в суботу, 8 лютого, на площі Сан-Марко відкрився традиційний карнавал.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Бразилія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги