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У Бразилії розстріляли учнів школи: загинули 9 осіб, поранені — 17. Перші фото і відео

3.3тЧитати матеріал російською

У Бразилії здійснена атака на школу. В результаті стрілянини в Сан-Паулу загинули не менше 9 осіб, щонайменше 17 людей отримали поранення.

Шокуючий напад стався вранці в державній школі ім. Рауля Бразиля в районі Сардалі Джардім-Імперадор, повідомляє Хinhuanet.

За даними поліції серед загиблих — п'ятеро школярів, один дорослий, який працював у будівлі, одна людина, яка стояла поряд зі школою, і двоє стрільців-підлітків. Усього було здійснено 26 пострілів.

Представник військової поліції Кибеле да Сілва сказав, що "декілька поранених були доставлені в дві лікарні району", деякі з них у важкому стані.

У Бразилії розстріляли учнів школи: загинули 9 осіб, поранені — 17

AFP

У Бразилії розстріляли учнів школи: загинули 9 осіб, поранені — 17

AP

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Свідки повідомили, що бачили двох нападників, які приїхали на білому автомобілі. Вони потрапили на камери відеоспостережень. Злочинці в капюшонах виявилися колишніми учнями — це 17-річний Гільєрме Тауччі Монтейру і 25-річний Енріке де Кастро, які озброїлися вогнепальною зброєю, ножами, сокирами та арбалетами й викликали паніку в школі. Після теракту один убив іншого, а потім і самого себе, пише Scmp.

Гільєрме Тауччі Монтейру, 17 років

Гільєрме Тауччі Монтейру, 17 років

Supplied

Гільєрме Тауччі Монтейру, 17 років

Гільєрме Тауччі Монтейру, 17 років

"Ми були на перерві, обідали, і вони почали вбивати багато людей", — сказала 15-річна учениця Росні Гротлівед.

"Ми почули три постріли і побігли... Я бачив багато мертвих людей на підлозі", — додав ще один школяр.

Працівниця кухні навчального закладу змогла приховати і забарикадувати 50 студентів, які тікали від злочинців. Сілмара Христина Сілва де Морас стала справжньою героїнею на батьківщині.

Сілмара Христина Сілва де Морас

Сілмара Христина Сілва де Морас

River Gray

Після трагедії батьки кинулися в школу, яку відвідували в першу зміну до 1000 учнів, туди ж негайно прибув губернатор штату Сан-Паулу Жоао Доріа.

"Це найгірші сцени, які я коли-небудь бачив у своєму житті", — сказав Дорія журналістам на місці події.

Президент Джейрах Больсонаро засудив стрілянину. "Я висловлюю свої співчуття сім'ям жертв безсердечного нападу, який трапився сьогодні в школі імені Рауля Бразилії, в Суза, Сан-Паулу. Чудовисько і боягузтво без кордонів", — написав він у мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня в Нігерії обвалилася будівля школи. Під завалами опинилися більше 100 дітей.

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Місце
БразиліяСан-Паулу
Теги
школатеракт
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