У Бразилії розстріляли учнів школи: загинули 9 осіб, поранені — 17. Перші фото і відео

У Бразилії здійснена атака на школу. В результаті стрілянини в Сан-Паулу загинули не менше 9 осіб, щонайменше 17 людей отримали поранення.

Шокуючий напад стався вранці в державній школі ім. Рауля Бразиля в районі Сардалі Джардім-Імперадор, повідомляє Хinhuanet.

За даними поліції серед загиблих — п'ятеро школярів, один дорослий, який працював у будівлі, одна людина, яка стояла поряд зі школою, і двоє стрільців-підлітків. Усього було здійснено 26 пострілів.

Представник військової поліції Кибеле да Сілва сказав, що "декілька поранених були доставлені в дві лікарні району", деякі з них у важкому стані.

Свідки повідомили, що бачили двох нападників, які приїхали на білому автомобілі. Вони потрапили на камери відеоспостережень. Злочинці в капюшонах виявилися колишніми учнями — це 17-річний Гільєрме Тауччі Монтейру і 25-річний Енріке де Кастро, які озброїлися вогнепальною зброєю, ножами, сокирами та арбалетами й викликали паніку в школі. Після теракту один убив іншого, а потім і самого себе, пише Scmp.

"Ми були на перерві, обідали, і вони почали вбивати багато людей", — сказала 15-річна учениця Росні Гротлівед.

"Ми почули три постріли і побігли... Я бачив багато мертвих людей на підлозі", — додав ще один школяр.

Працівниця кухні навчального закладу змогла приховати і забарикадувати 50 студентів, які тікали від злочинців. Сілмара Христина Сілва де Морас стала справжньою героїнею на батьківщині.

Після трагедії батьки кинулися в школу, яку відвідували в першу зміну до 1000 учнів, туди ж негайно прибув губернатор штату Сан-Паулу Жоао Доріа.

"Це найгірші сцени, які я коли-небудь бачив у своєму житті", — сказав Дорія журналістам на місці події.

Президент Джейрах Больсонаро засудив стрілянину. "Я висловлюю свої співчуття сім'ям жертв безсердечного нападу, який трапився сьогодні в школі імені Рауля Бразилії, в Суза, Сан-Паулу. Чудовисько і боягузтво без кордонів", — написав він у мережі.

