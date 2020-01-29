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29 січня • оновлено в 23:30
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У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи: фото і відео стихійного лиха

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У Бразилії масштабні повені і зсуви забрали життя 63 осіб, залишили без даху над головою близько 4 тисяч жителів південно-східних штатів і ще 30 тисяч були евакуйовані.

Про це повідомляє Euronews. Фото і відео негоди з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Найбільше людських втрат зареєстровано в штаті Мінас-Жерайс, де надзвичайний стан оголошено в більш ніж ста муніципалітетах.

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У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У сусідньому штаті Еспіріту-Санту, де дощі почалися в кінці позаминулого тижня, загинули 9 осіб. Залишити свої будинки були змушені 13 тисяч жителів. За оцінками губернатора штату на відновлення після паводків буде потрібно близько 500 мільйонів реалів (близько 125 мільйонів доларів).

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

При цьому, прогнози синоптиків невтішні. У найближчі дні так само очікуються рясні опади. Небезпека нових зсувів усе ще висока.

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи

noticias.uol.com.br

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше масштабна повінь у столиці Індонезії Джакарті і прилеглих районах забрала життя щонайменше 43 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Бразилія
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