У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи: фото і відео стихійного лиха

У Бразилії масштабні повені і зсуви забрали життя 63 осіб, залишили без даху над головою близько 4 тисяч жителів південно-східних штатів і ще 30 тисяч були евакуйовані.

Про це повідомляє Euronews. Фото і відео негоди з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Найбільше людських втрат зареєстровано в штаті Мінас-Жерайс, де надзвичайний стан оголошено в більш ніж ста муніципалітетах.

У сусідньому штаті Еспіріту-Санту, де дощі почалися в кінці позаминулого тижня, загинули 9 осіб. Залишити свої будинки були змушені 13 тисяч жителів. За оцінками губернатора штату на відновлення після паводків буде потрібно близько 500 мільйонів реалів (близько 125 мільйонів доларів).

При цьому, прогнози синоптиків невтішні. У найближчі дні так само очікуються рясні опади. Небезпека нових зсувів усе ще висока.

A subtropical storm has formed in the South Atlantic off the coast of Brazil and has been named #Kurumi by Brazilian meteorologists. It is expected to move away from land. pic.twitter.com/59a1fZEx4k