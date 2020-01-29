У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи: фото і відео стихійного лиха

У Бразилії масштабні повені і зсуви забрали життя 63 осіб, залишили без даху над головою близько 4 тисяч жителів південно-східних штатів і ще 30 тисяч були евакуйовані.
Про це повідомляє Euronews. Фото і відео негоди з'явилися в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Найбільше людських втрат зареєстровано в штаті Мінас-Жерайс, де надзвичайний стан оголошено в більш ніж ста муніципалітетах.
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У сусідньому штаті Еспіріту-Санту, де дощі почалися в кінці позаминулого тижня, загинули 9 осіб. Залишити свої будинки були змушені 13 тисяч жителів. За оцінками губернатора штату на відновлення після паводків буде потрібно близько 500 мільйонів реалів (близько 125 мільйонів доларів).
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
При цьому, прогнози синоптиків невтішні. У найближчі дні так само очікуються рясні опади. Небезпека нових зсувів усе ще висока.
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
У Бразилії повені і зсуви вбили 63 особи
noticias.uol.com.br
A subtropical storm has formed in the South Atlantic off the coast of Brazil and has been named #Kurumi by Brazilian meteorologists. It is expected to move away from land. pic.twitter.com/59a1fZEx4k- Met Office Storms (@metofficestorms) January 24, 2020
Dog fights for survival in a flood in Cachoeira de Itapemirim / ES..Brasil. pic.twitter.com/K25hjnDfWO- Global Climate Connection (@juliusmarcus) January 27, 2020
#Breaking Update #Flood #Carnage in #Brazil- Kali Yuga | Apocalyptic News (@NewsKali) January 26, 2020
At least 46 killed in #floods and #mudslides amid record #rainfall in #Brasil #rawfootage #video https://t.co/IDNtVz5Gi8 @NewsKali pic.twitter.com/0jUjikQ10p
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше масштабна повінь у столиці Індонезії Джакарті і прилеглих районах забрала життя щонайменше 43 осіб.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!