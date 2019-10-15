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15 жовтня • оновлено в 18:26
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У Бразилії обвалилася багатоповерхівка з людьми: перші моторошні кадри НП

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В елітному районі міста Форталеза в Бразилії у вівторок, 15 жовтня, обрвалився семиповерховий житловий будинок, у результаті чого були травмовані пішоходи, які проходили повз.

Про це повідомляє місцеве видання Сorreio Braziliense (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За попередньою інформацією, в будинку могли перебувати люди, проте рятувальники не підтвердили, чи є жертви НП.

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У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

Twitter Vitor Magalhães

У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

Twitter Jornal O Globo

Відзначається, що будівля розташована в районі Діонісіо Торрес. Обвал трапився близько 10:30 ранку, і в деяких будинках біля будівлі не було електрики. Свідки розповіли, що бачили людей всередині будівлі і жителів, які вибігали з квартири.

У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

Twitter O John

У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

У Бразилії обвалилася багатоповерхівка

Twitter O John

Пішоходи, які проходили повз у момент обвалення, отримали незначні травми і були доставлені в поліклініки. Транспортні засоби, які були припарковані на вулиці, також постраждали від уламків.

На місце НП прибули екстрені служби. З метою розслідування причин надзвичайної ситуації рух по вулицях навколо будинку було перекрито.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії обвалився житловий будинок, похоронивши під уламками півсотні жителів.

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Місце
Бразилія
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