У Бразилії обвалилася багатоповерхівка з людьми: перші моторошні кадри НП

В елітному районі міста Форталеза в Бразилії у вівторок, 15 жовтня, обрвалився семиповерховий житловий будинок, у результаті чого були травмовані пішоходи, які проходили повз.
Про це повідомляє місцеве видання Сorreio Braziliense (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
За попередньою інформацією, в будинку могли перебувати люди, проте рятувальники не підтвердили, чи є жертви НП.
У Бразилії обвалилася багатоповерхівка
Twitter Vitor Magalhães
У Бразилії обвалилася багатоповерхівка
Twitter Jornal O Globo
Відзначається, що будівля розташована в районі Діонісіо Торрес. Обвал трапився близько 10:30 ранку, і в деяких будинках біля будівлі не було електрики. Свідки розповіли, що бачили людей всередині будівлі і жителів, які вибігали з квартири.
У Бразилії обвалилася багатоповерхівка
Twitter O John
У Бразилії обвалилася багатоповерхівка
Twitter O John
Пішоходи, які проходили повз у момент обвалення, отримали незначні травми і були доставлені в поліклініки. Транспортні засоби, які були припарковані на вулиці, також постраждали від уламків.
На місце НП прибули екстрені служби. З метою розслідування причин надзвичайної ситуації рух по вулицях навколо будинку було перекрито.
Um prédio residencial acaba de desabar em Fortaleza. O edifício fica no cruzamento de duas ruas no bairro Dionísio Torres, em uma área nobre da capital cearense.O prédio teria sete andares e estaria ocupado por moradores. pic.twitter.com/i88gjyYjIX- Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) October 15, 2019
Veja vídeo do prédio após desabamento em Fortaleza (CE) https://t.co/Jd1t81tbfk pic.twitter.com/do3tZ8Dkrp- Portal R7.com (@ portalR7) October 15, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії обвалився житловий будинок, похоронивши під уламками півсотні жителів.
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