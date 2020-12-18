У Бразилії будуть "карати" за відмову від щеплення проти COVID-19

Марина Ліснічук Світ 09:10, 18.12.2020 Оновлено: 09:14, 18.12.2020

У Бразилії владі дозволили застосовувати спеціальні обмежувальні заходи для людей, які відмовляються робити щеплення проти коронавірусу.

Противникам вакцинації можуть заборонити відвідувати різні заклади і навіть заняття спортом. Відповідний дозвіл видав Верховний федеральний суд країни, повідомляє видання Folha de S.Paulo.

Насильно примушувати населення робити щеплення проти COVID-19 не можна. Водночас влада на місцях зможе ухвалювати спеціальні закони, які дозволять вводити непрямі карантинні заходи.

Так, в окремих регіонах чиновники можуть законодавчо заборонити таким громадянам вільно ходити в певні суспільні місця. Крім цього, можуть навіть не дозволити обіймати деякі посади.

Зазначається, що на такі обмеження пішли через складну ситуацію із захворюваністю на коронавірус. Нині Бразилія перебуває в трійці країн-лідерів у світі за загальною кількістю заражень і за темпами поширення вірусу.

На ранок 18 грудня в Бразилії підтверджено 7,1 млн випадків інфікування COVID-19, із яких понад 184,8 тис. осіб померли, а більш ніж 6,1 млн побороли вірус.

Дані щодо коронавірусу в Бразилії на ранок 18 грудня
Worldometers

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