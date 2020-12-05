У Бразилії автобус впав з 35-метрового моста: десятки жертв і поранених. Фото і відео

У п'ятницю, 4 грудня, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії автобус впав з естакади, розташованої на висоті близько 35 метрів над залізницею.

Як повідомляє видання G1, в результаті загинуло 17 осіб – 12 на місці і п'ять в лікарні. Постраждало щонайменше 27 людей, троє з них у важкому стані (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Важко поранених – дорослого і двох дітей – довелося на вертольоті доставити в лікарню швидкої допомоги.

Автобус, який виїхав з села в сільській місцевості Мата-Гранді в четвер вранці і прямував в Сан-Паулу, належить компанії Localima Turismo.

Передбачається, що причиною катастрофи стала відмова гальмівної системи транспортного засобу.

За інформацією транспортної поліції, водій встиг вискочити з кабіни до падіння, після чого втік.

"Водій крикнув, що він втратив гальма, і автобус почав котитися заднім ходом, некерований, ударившись об бічний захист моста. У цей момент шість осіб встигли зістрибнути з автобуса до того, як він впав, зокрема водій, якого все ще не знайдено", – повідомили в місцевій пожежній частині.

Розслідування катастрофи триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Словаччині сталася ДТП, в результаті якої вантажівка впала з моста. Водій-українець загинув.