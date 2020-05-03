У Болівії розбився літак з Іспанії зі зразками COVID-19: ніхто не вижив

У результаті аварії літака Військово-повітряних сил у Болівії загинули шестеро людей.

Авіакатастрофа трапилася в суботу, 2 травня, у департаменті Бені, коли літак прямував до міста Санта-Крус, повідомляє газета "Pagina Siete".

На борту перебували два пілоти і чотири пасажири з Іспанії, їх повинні були доставити в міжнародний аеропорт для повернення на батьківщину. Також літак перевозив зразки пацієнтів із підозрою на коронавірус COVID-19.

У Болівії розбився літак з Іспанії зі зразками COVID-19 paginasiete.bo

Відзначається, що вже через 15 хвилин після вильоту пілот повідомив про технічні неполадки і заявив, що спробує повернутися в аеропорт вильоту.

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Дніпром сталася смертельна авіакатастрофа. Пілот і пасажир, які перебували на борту, загинули на місці події.

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