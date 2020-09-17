У Болівії промисловий відбілювач видали за ліки від COVID-19

У Болівії проводять масштабну кампанію з легалізації діоксиду хлору як ліків від коронавірусу, незважаючи на численні випадки отруєння в країні. Одна людина вже померла.

Парламент навіть ухвалив відповідний закон. Захисники речовини називають його "чудо-мінеральним розчином" (MMS), який може лікувати будь-яку хворобу, проте вони не наводять жодних доказів цього, пише Business Insider.

Видання зазначає, що на захист відбілювача виступають прихильники теорій змови й альтернативної медицини. Успіхи лобістів пов'язують з епідемією коронавірусу і з тим, що країна перебуває в глибокій політичній кризі.

Болівійські лікарі кажуть про величезний наплив пацієнтів, які постраждали після того, як вживали діоксиду хлору.

Вони також надали знімки стравоходу, пошкодженого небезпечною речовиною.

Зараз реклама MMS як медичний препарат заборонена в країні, але інфраструктура охорони здоров'я дуже слабка. Через це обіцянки швидких рішень користуються великою популярністю серед місцевого населення.

Ухвалений парламентом законопроєкт заблокував президент Болівії, відмовившись його підписувати. Тепер його розгляне Верховний суд.

Незважаючи на це, виробництво MMS як ліків від коронавірусу уже запущено в університетських лабораторіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фейкова і перекручена інформація про новий тип коронавірусу стала причиною смерті щонайменше 800 осіб у всьому світі. Вчені з Бангладешу, Австралії, Таїланду і Японії заявили, що більшість людей загинула в результаті отруєння метанолом або дезінфекторами на спиртовій основі, сприйнявши їх за ліки від COVID-19.