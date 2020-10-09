У Бішкеку ввели НС, а колишній президент Киргизстану оголосив про "третю революцію"
У п'ятницю, 9 жовтня, в столиці Киргизстану Бішкеку трапилися нові зіткнення між сторонами мітингувальників. Очевидці заявляли, що на площі Ала-Тоо в центрі міста було чутно звуки стрілянини, в натовп летіло каміння.
Президент Сооронбай Жеенбеков ввів на території міста режим надзвичайного стану. Водночас колишній лідер країни Алмазбек Атамбаєв, вперше з'явившись на публіці після свого арешту, взяв участь у мітингу і назвав події в країні після парламентських виборів "третьою революцією".
OBOZREVATEL стежив за розвитком подій у Киргизстані онлайн:
15:25 – Військова техніка та військовослужбовці, за указом президента, почали прибувати до столиці Киргизстану.
15:00 – На площі Ала-Тоо в Бішкеку відбулися зіткнення між прихильниками Алмазбека Атамбаєва і Омурбека Бабанова. Місцеві ЗМІ передають про постріли і вибухи.
14:50 – У Держкомітеті нацбезпеки Киргизстану заявили, нібито отримали інформацію про спроби організувати в столиці масові заворушення з використанням вогнепальної зброї.
14:40 – Колона мітингувальників, яку очолив Атамбаєв, попрямувала до розташованих у центрі Бішкека урядових будівель.
14:30 – Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв назвав подію в країні після виборів "третьою революцією". Він зробив цю заяву на мітингу своїх прихильників. Політик також попросив вибачення у людей за те, що "сприяв приходу до влади" нинішнього глави держави Сооронбая Жеенбекова.
14:15 – "Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким на території міста Бішкек введений режим надзвичайного стану", – повідомила в п'ятницю пресслужба президента Киргизстану.
Так, режим НС в місті вводиться з 20:00 години 9 жовтня до 08: 00 години 21 жовтня 2020 року.
Згідно з указом Жеенбекова, комендантом столиці на період ПП призначено заступника міністра внутрішніх справ Алмазбека Орозалієва. Також документом визначено положення про комендатуру міста Бішкек, яка має право визначити низку заходів і тимчасових обмежень прав і свобод громадян – наприклад, вводити комендантську годину і особливий режим в'їзду і виїзду громадян.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.
Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".
6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.
Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.
6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту республіки) Дастан Джумабеков.
Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також знаходиться адміністрація президента, і низка інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про свою готовність піти у відставку, проте зробить він це після того, як "країна стане на шлях законності".