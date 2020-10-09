У Бішкеку ввели НС, а колишній президент Киргизстану оголосив про "третю революцію"

У п'ятницю, 9 жовтня, в столиці Киргизстану Бішкеку трапилися нові зіткнення між сторонами мітингувальників. Очевидці заявляли, що на площі Ала-Тоо в центрі міста було чутно звуки стрілянини, в натовп летіло каміння.

Президент Сооронбай Жеенбеков ввів на території міста режим надзвичайного стану. Водночас колишній лідер країни Алмазбек Атамбаєв, вперше з'явившись на публіці після свого арешту, взяв участь у мітингу і назвав події в країні після парламентських виборів "третьою революцією".

OBOZREVATEL стежив за розвитком подій у Киргизстані онлайн:

15:25 – Військова техніка та військовослужбовці, за указом президента, почали прибувати до столиці Киргизстану.

15:00 – На площі Ала-Тоо в Бішкеку відбулися зіткнення між прихильниками Алмазбека Атамбаєва і Омурбека Бабанова. Місцеві ЗМІ передають про постріли і вибухи.

14:50 – У Держкомітеті нацбезпеки Киргизстану заявили, нібито отримали інформацію про спроби організувати в столиці масові заворушення з використанням вогнепальної зброї.

14:40 – Колона мітингувальників, яку очолив Атамбаєв, попрямувала до розташованих у центрі Бішкека урядових будівель.

14:30 – Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв назвав подію в країні після виборів "третьою революцією". Він зробив цю заяву на мітингу своїх прихильників. Політик також попросив вибачення у людей за те, що "сприяв приходу до влади" нинішнього глави держави Сооронбая Жеенбекова.

14:15 – "Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким на території міста Бішкек введений режим надзвичайного стану", – повідомила в п'ятницю пресслужба президента Киргизстану.

Так, режим НС в місті вводиться з 20:00 години 9 жовтня до 08: 00 години 21 жовтня 2020 року.

Згідно з указом Жеенбекова, комендантом столиці на період ПП призначено заступника міністра внутрішніх справ Алмазбека Орозалієва. Також документом визначено положення про комендатуру міста Бішкек, яка має право визначити низку заходів і тимчасових обмежень прав і свобод громадян – наприклад, вводити комендантську годину і особливий режим в'їзду і виїзду громадян.

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